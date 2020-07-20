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شمس البارودي تتبرأ من أفلامها وتقاضي بعض المنتجين

Time منذ يومين
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شمس البارودي تتبرأ من أفلامها وتقاضي بعض المنتجين

القاهرة (صدى):
تبرأت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، من بعض أفلامها التي فشلت المفاوضات مع المنتجين لشرائها؛ حيث أعاد بعض المنتجين عرض تلك الأفلام.

وقالت شمس البارودي في إعلان لها: "من ضار مسلماً ضاره الله .. ومن شاق مسلماً شاق الله عليه"؛ مضيفة: "تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض حالياً أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة. كما تعلن أنها اعتزلت الفن نهائياً منذ شهر فبراير 1982 بعد أدائها للعمرة .. وحسـبي الله ونعـم الوكيـل".

وكشفت وسائل إعلام، أن الفنانة شمس البارودي قررت مقاضاة بعض المنتجين الذين أعطوها وعداً بعدم طرح تلك الأفلام مرة أخرى ثم حنثوا بوعودهم وأعادوا طرح الأفلام على القنوات الفضائية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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