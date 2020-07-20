شمس البارودي تتبرأ من أفلامها وتقاضي بعض المنتجين

القاهرة (صدى):
تبرأت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، من بعض أفلامها التي فشلت المفاوضات مع المنتجين لشرائها؛ حيث أعاد بعض المنتجين عرض تلك الأفلام.
وقالت شمس البارودي في إعلان لها: "من ضار مسلماً ضاره الله .. ومن شاق مسلماً شاق الله عليه"؛ مضيفة: "تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض حالياً أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة. كما تعلن أنها اعتزلت الفن نهائياً منذ شهر فبراير 1982 بعد أدائها للعمرة .. وحسـبي الله ونعـم الوكيـل".
وكشفت وسائل إعلام، أن الفنانة شمس البارودي قررت مقاضاة بعض المنتجين الذين أعطوها وعداً بعدم طرح تلك الأفلام مرة أخرى ثم حنثوا بوعودهم وأعادوا طرح الأفلام على القنوات الفضائية.