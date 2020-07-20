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وثائق سرية تكشف خوف بريطانيا من الرئيس الراحل مبارك بشأن قضية تؤرقهم

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وثائق سرية تكشف خوف بريطانيا من الرئيس الراحل مبارك بشأن قضية تؤرقهم

القاهرة (صدى):
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، تفاصيل الوثائق السرية التي تتعلق بموقف رافض لقضية كانت تؤرق البريطانيين من قبل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وقالت الوثائق السرية بأن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك رفض مساعي بريطانيا لإقناعه بالإفراج عن اثنين من مهربي المخدرات البريطانيين رغم حاجة نظامه إلى الدعم الاقتصادي البريطاني، حيث تتعلق القضية بإثنين صدر حكم بحقهما بالسجن المؤبد بسبب تهريبهما المخدرات إلى مصر، لكن الرئيس المصري كان يرفض ذك رغم حاجته للدعم المادي من لندن.

وتعالت أصوات، في بريطانيا، تطالب بفتح ملف مهربي المخدرات البريطانيين المحكوم عليهما بالسجن في مصر، وقت زيارة الرئيس المصري إلى بريطانيا عام 1988، في محاولة للضغط على الحكومة لتفتح الموضوع معه، لكن بسبب موقف مبارك حذرت الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في البداية، من معاودة فتح الموضوع معه.

وفي توصية سرية مكتوبة للمسؤولين البريطانيين، الذين قد يلتقون بمبارك ومستشاره السياسي أسامة الباز ووزير خارجيته عصمت عبد المجيد، قالت الإدارة “ليس من الضروري إثارة الموضوع مع المصريين”، وتوقع سكرتير وزير الخارجية ، حملة ضد مصر مستغلة الزيارة للضغط على الحكومة البريطانية لإثارة الموضوع مع مبارك.

و حرص البريطانيون برغم التراجع على مراعاة موقف مبارك السابق الرافض لإطلاق سراح السجناء دون توفر الشروط الملائمة. فلم تنصح بالطلب، مباشرة، من الرئيس الراحل الإفراج عن باليستشي.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
ماشـــــــاء الله تبـــــارك الرحـــــمن . الله يحفــظهم ويطـول بعـمرهـم .
ابو محمد 😎
مستنقع قاذوراات ..
. راعــي الـددســـن .
الله يجـزاهـم كـل خيـر ويبـارك فيـهم .
ابو محمد 😎
صار عندها قولون من خفق الموز لقولونها ..

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