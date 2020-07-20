بالصور.. أسواق المملكة تستقبل هاتفي Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G

الرياض (صدى):
أطلقت شركة ساموسنج الكورية الجنوبية، أحدث هاتفين لديها رسميًا فى المملكة، وهما Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G، اليوم الاثنين، لإكمال سلسلتها العاملة بنظام شبكات الجيل الخامس 5G، حيث أعلى سرعة فى نقل و إستقبال و إرسال البيانات.
وجاء هاتف Samsung Galaxy A71 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 من الخدوش والكسور، وبدقة 2400×1080 بكسل، مع معالج Exynos 980 ثمانى النواة بقوة 2.2 جيجاهرتز، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعتي 6 أو 8 جيجابايت.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، من نوع UFS 2.0، مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD؛ فضلًا عن 4 كاميرات خلفية على بشكل الحرف L، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل المخصصة للعمق بفتحة عدسة f/2.2.
أما الكاميرا الثالثة المخصصة للتصوير القريب ماكرو بفتحة عدسة f/2.4، أما الرابعة فهي للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2؛ فيما يعمل Galaxy A71 5G بنظام التشغيل أندرويد 10 التابع لشركة جوجل.
ويمتلك بطارية سعة 4,500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط من خلال منفذ usb-c، وقارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها؛ فيما سيتوفر الهاتف فى لونين هما الأسود والفضي والأزرق، مقابل سعر 1750 ريال، ما يعادل 7300 جنيه مصري، بينما Galaxy A51 5G، سيتوفر فى 3 ألوان هي الأسود والوردي والأبيض، مقابل سعر 1880 ريال، ما يعادل 7900 جنيه مصري.