عمل بسيط يساعد على حرق 80 ألف سعرة حرارية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ذكرت دراسة جديدة أجرتها OnePoll التابعة لـDraper Tools، نحو 2000 من أصحاب المنازل، أن أصحاب المنازل يحرقون كمية كبيرة من السعرات الحرارية كل عام ببساطة عن طريق القيام بأعمال البستنة في الفناء وأعمال يدوية أخرى في جميع أنحاء المنزل.
وأوضحت الدراسة، أنه يحرق مالكو المنازل أكثر من 80 ألف سعرة حرارية سنويًّا من خلال العمل في الحديقة وأداء مهام تعديل أو إصلاح أشياء دون مساعدة مباشرة من الخبراء والمحترفين في جميع أنحاء المنزل.
وأشارت إلى أن لا يعتبر العديد من الأشخاص، أن العمل في الفناء تمرين، ولكن عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء القيام بذلك، يكفي لتعويض تناول أكثر من 300 "بيغ ماك".