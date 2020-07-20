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هالة صدقي تتدخل بعد اتهام الفنان "عبدالرحمن أبو زهرة" بالتنمر

Time منذ يومين
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هالة صدقي تتدخل بعد اتهام الفنان "عبدالرحمن أبو زهرة" بالتنمر

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على الاخبار المتداولة بشأن اتهام فنانات للفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة بالتنمر.

وأوضحت الفنانة تفاصيل الواقعة المتداولة عن طلب الفنان المصري من مخرجة من الجيل الجديد أن تهتم بمخارج الألفاظ، وأن الأخيرة غضبت من ذلك برغم أنه كان ينصحها.

وذكرت هالة، على حسابه بموقع إنستجرام أن الواقعة حدثت بالفعل إلا أن المخرجة لم تتضايق إلا أن بعض الشباب النجوم تعرضوا للاحراج، مضيفا أنها حاولت إصلاح الموقف، مؤكدة أن الفنان كان ينصح المخرجة من قلبه، وأنه فنان عظيم إلا أن البعض لا يهتم بالاستفادة بخبرات مثل هؤلاء العظماء.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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