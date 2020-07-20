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طارق حبيب: التوتر يسبب خلل في دوائر الألم

Time منذ 15 دقيقة
Views 1296
طارق حبيب: التوتر يسبب خلل في دوائر الألم

عادل الحربي (صدى):
نصح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق حبيب بالإبتعاد عن التوتر موضحا بأن له أثره السلبي على قدرة الإنسان على تحمل الألم، مردفا بأن كل فرد يستطيع تحمل توتر عابر عن طريق اللجوء إلى المشي أو ممارسة السباحة؛ لإرخاء نفسه قليلًا والتخلص من ذلك.

وتابع الحبيب، قائلًا: «إن التوتر يستطيع على المدى الطويل إحداث خلل في دوائر الألم، عبر خفض مستوى القدرة على التحمل عند بعض المرضى».

وكان الحبيب قال، في وقت سابق، إن العامل النفسي يلعب دورًا مهمًا في حدوث ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كان المريض يعاني حالة نفسية مزمنة ومتكررة سواء كانت هذه الحالة متعلقة بالبيت أو العمل.

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أحدث التعليقات

الشدوي
بن قاسم عرف قدرك . وكثر الله خيره
واضح*** وصريح***
خوووووووووووووووووش..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
شي جميل ..

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