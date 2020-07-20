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تنفيذ القصاص بمواطن قتل آخر في أبها

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تنفيذ القصاص بمواطن قتل آخر في أبها

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية

وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل / فرحان بن مضواح بن جابر القحطاني - سعودي الجنسية - ،وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار قضائي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني - سعودي الجنسية - اليوم الاثنين 29/ 11/ 1441هـ ، بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
ماشـــــــاء الله تبـــــارك الرحـــــمن . الله يحفــظهم ويطـول بعـمرهـم .
ابو محمد 😎
مستنقع قاذوراات ..
. راعــي الـددســـن .
الله يجـزاهـم كـل خيـر ويبـارك فيـهم .
ابو محمد 😎
صار عندها قولون من خفق الموز لقولونها ..

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