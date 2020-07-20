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الاتحاد الآسيوي يرفض تغيير نظام المكافآت المالية في 2020

Time منذ 31 دقيقة
Views 1409
الاتحاد الآسيوي يرفض تغيير نظام المكافآت المالية في 2020

نواف السالم (صدى):
على الرغم من الخسائر المالية المتوقعة على الصعيدين الآسيوي والعالمي وتراجع العائدات ، رفض الإتحاد الآسيوي تغيير نظام المكافآت المالية في 2020، من دوري الأبطال.

وفي ضوء موقف الاتحاد الآسيوي، سيحصل بطل النسخة الحالية على أربعة ملايين دولار دون تقليص، كما سيحصل الوصيف على مليوني دولار.

وقالت التقارير بأن الإتحاد تمسك باستمرار المكافآت المالية للفرق، كما هي بالنسبة لكل مباراة خلال مشوار البطولة المجمعة، والتي تُقدر في النسخة الحالية بخمسين ألف دولار للفائز، وعشرة آلاف دولار للتعادل، كما سيحصل كل فريق متأهل لدور الـ16 على 100 ألف دولار، والفريق المتأهل لدور الثمانية على 150 ألف دولار، والمتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 250 ألف دولار، بخلاف 50 ألف دولار إضافية للفريق الفائز في كل دور منها.

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أحدث التعليقات

الشدوي
بن قاسم عرف قدرك . وكثر الله خيره
واضح*** وصريح***
خوووووووووووووووووش..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
شي جميل ..

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