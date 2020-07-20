الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. جدل بعد قصيدة السكران للشيف بن قاسم بسبب «ستيك لحم»

Time منذ 20 دقيقة
Views 693
Comment 1
بالفيديو.. جدل بعد قصيدة السكران للشيف بن قاسم بسبب «ستيك لحم»

أميرة خالد (صدى):
وجه الشاعر الشهير محمد السكران، قصيدة للشيف بن قاسم، بعدما أعد له الأخير طبق ستيك اللحم المشوي؛ حيث أثارت تلك القصيدة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في مطلع قصيدة محمد السكران: " الشيف ابن قاسم عزمنا على ستيك واحنا لو عزمنا ذبحنا ذبيحة … الفرق ما بينا فرق تكنيك ولا المشاعر ما بينا صريحة … لكن يبن قاسم على طاري الكيك ضروري تكون الإجابة صريحة … لا عاد تعودها عسى الله يعافيك نصيحتي كان تحب النصيحة" .

وتباينت آراء المغردين حول المقطع فمنهم من رآه مسيئا بحق الشيف بن قاسم ومنهم من يراه نصًا لطيفًا حيث إن ثمة صداقة بينهما؛ حيث قال أحدهم في تعليق:" أي فيها استنقاص واضح وصريح المشكلة قيمة الستيك اللي جايبه أغلى من قيمة ذبيحة اللي بازع بها".

وأضاف آخر:" ممكن تكون ضربة من تحت الحزام ويبدو أن الشاعر محمد أخذه وضعه الاجتماعي والحماسه فالشعر أن بن قاسم لم يضيفه بما يناسب من علوم وسلوم العرب وبن قاسم كان يهدف إلى الدعاية له وما يقدمه مطبخه من تنوع …. ولكن بيت محمد السكران الفرق بيننا فرق تكتيك والمشاعر صريحة …يعني أن هناك ميانه " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الشدوي
بن قاسم عرف قدرك . وكثر الله خيره
واضح*** وصريح***
خوووووووووووووووووش..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
شي جميل ..

أخر الأخبار

الفرق الميدانية تضبط 6 مصانع فحم محلي مخالفة بمحافظة بدر
الفرق الميدانية تضبط 6 مصانع فحم محلي مخالفة بمحافظة بدر
Time منذ دقيقة Views 1045
عمل بسيط يساعد على حرق 80 ألف سعرة حرارية
عمل بسيط يساعد على حرق 80 ألف سعرة حرارية
Time منذ 7 دقائق Views 1100
هالة صدقي تتدخل بعد اتهام الفنان "عبدالرحمن أبو زهرة" بالتنمر
هالة صدقي تتدخل بعد اتهام الفنان "عبدالرحمن أبو زهرة" بالتنمر
Time منذ 10 دقائق Views 1140
النقاب يُغني عن الكمامة بشرطين
النقاب يُغني عن الكمامة بشرطين
Time منذ 10 دقائق Views 1312
طارق حبيب: التوتر يسبب خلل في دوائر الألم
طارق حبيب: التوتر يسبب خلل في دوائر الألم
Time منذ 14 دقيقة Views 1291
استخدام جهاز بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم في نيوم
استخدام جهاز بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم في نيوم
Time منذ 18 دقيقة Views 1323
بالفيديو.. جدل بعد قصيدة السكران للشيف بن قاسم بسبب «ستيك لحم»
بالفيديو.. جدل بعد قصيدة السكران للشيف بن قاسم بسبب «ستيك لحم»
Time منذ 20 دقيقة Views 693
بالصور.. خطأ علماء يتسبب في ظهور سمكة لم يكن لها وجود من قبل
بالصور.. خطأ علماء يتسبب في ظهور سمكة لم يكن لها وجود من قبل
Time منذ 22 دقيقة Views 446
تدشين حملات للدعاء لخادم الحرمين الشريفين عبر وسائل التواصل
تدشين حملات للدعاء لخادم الحرمين الشريفين عبر وسائل التواصل
Time منذ 29 دقيقة Views 1610
الاتحاد الآسيوي يرفض تغيير نظام المكافآت المالية في 2020
الاتحاد الآسيوي يرفض تغيير نظام المكافآت المالية في 2020
Time منذ 31 دقيقة Views 1407