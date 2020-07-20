بالفيديو.. جدل بعد قصيدة السكران للشيف بن قاسم بسبب «ستيك لحم»

أميرة خالد (صدى):
وجه الشاعر الشهير محمد السكران، قصيدة للشيف بن قاسم، بعدما أعد له الأخير طبق ستيك اللحم المشوي؛ حيث أثارت تلك القصيدة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في مطلع قصيدة محمد السكران: " الشيف ابن قاسم عزمنا على ستيك واحنا لو عزمنا ذبحنا ذبيحة … الفرق ما بينا فرق تكنيك ولا المشاعر ما بينا صريحة … لكن يبن قاسم على طاري الكيك ضروري تكون الإجابة صريحة … لا عاد تعودها عسى الله يعافيك نصيحتي كان تحب النصيحة" .
وتباينت آراء المغردين حول المقطع فمنهم من رآه مسيئا بحق الشيف بن قاسم ومنهم من يراه نصًا لطيفًا حيث إن ثمة صداقة بينهما؛ حيث قال أحدهم في تعليق:" أي فيها استنقاص واضح وصريح المشكلة قيمة الستيك اللي جايبه أغلى من قيمة ذبيحة اللي بازع بها".
وأضاف آخر:" ممكن تكون ضربة من تحت الحزام ويبدو أن الشاعر محمد أخذه وضعه الاجتماعي والحماسه فالشعر أن بن قاسم لم يضيفه بما يناسب من علوم وسلوم العرب وبن قاسم كان يهدف إلى الدعاية له وما يقدمه مطبخه من تنوع …. ولكن بيت محمد السكران الفرق بيننا فرق تكتيك والمشاعر صريحة …يعني أن هناك ميانه " .