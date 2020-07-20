الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. برلماني: 100 مليون مصري جاهزون للرد على أردوغان

Time منذ 53 دقيقة
Views 1667
بالفيديو.. برلماني: 100 مليون مصري جاهزون للرد على أردوغان

القاهرة (صدى):
كشف عضو البرلمان المصري اللواء سلامة الجوهري، بأن مجلس النواب سيوافق على التدخل العسكري، في حال اخترقت ميليشات الوفاق خط “سرت – الجفرة”.

وقال “الجوهري” بأن١٠٠ مليون مصري على استعداد تام لحمل السلاح للدفاع عن أمننا الوطني وجيشنا هو التاسع عالميا، قواتنا المصرية جاهزة وأمامنا في المعركة القبائل الليبية داعمين لنا.

وتابع: خط سيرت والجفرة هو خط أحمر بالنسبة لمصر، ومصر ستتدخل في حالة المساس بها، وقواتنا المسلحة جاهزة للرد على هذا المتهور الجبان أردوغان، وما يسانده من قطر والدولة المغذية للإرهاب، مصر دولة مؤسسات وقانون.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الشدوي
بن قاسم عرف قدرك . وكثر الله خيره
واضح*** وصريح***
خوووووووووووووووووش..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
شي جميل ..

أخر الأخبار

الفرق الميدانية تضبط 6 مصانع فحم محلي مخالفة بمحافظة بدر
الفرق الميدانية تضبط 6 مصانع فحم محلي مخالفة بمحافظة بدر
Time منذ دقيقة Views 1037
عمل بسيط يساعد على حرق 80 ألف سعرة حرارية
عمل بسيط يساعد على حرق 80 ألف سعرة حرارية
Time منذ 7 دقائق Views 1097
هالة صدقي تتدخل بعد اتهام الفنان "عبدالرحمن أبو زهرة" بالتنمر
هالة صدقي تتدخل بعد اتهام الفنان "عبدالرحمن أبو زهرة" بالتنمر
Time منذ 10 دقائق Views 1140
النقاب يُغني عن الكمامة بشرطين
النقاب يُغني عن الكمامة بشرطين
Time منذ 10 دقائق Views 1305
طارق حبيب: التوتر يسبب خلل في دوائر الألم
طارق حبيب: التوتر يسبب خلل في دوائر الألم
Time منذ 14 دقيقة Views 1289
استخدام جهاز بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم في نيوم
استخدام جهاز بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم في نيوم
Time منذ 18 دقيقة Views 1322
بالفيديو.. جدل بعد قصيدة السكران للشيف بن قاسم بسبب «ستيك لحم»
بالفيديو.. جدل بعد قصيدة السكران للشيف بن قاسم بسبب «ستيك لحم»
Time منذ 19 دقيقة Views 680
بالصور.. خطأ علماء يتسبب في ظهور سمكة لم يكن لها وجود من قبل
بالصور.. خطأ علماء يتسبب في ظهور سمكة لم يكن لها وجود من قبل
Time منذ 21 دقيقة Views 445
تدشين حملات للدعاء لخادم الحرمين الشريفين عبر وسائل التواصل
تدشين حملات للدعاء لخادم الحرمين الشريفين عبر وسائل التواصل
Time منذ 28 دقيقة Views 1604
الاتحاد الآسيوي يرفض تغيير نظام المكافآت المالية في 2020
الاتحاد الآسيوي يرفض تغيير نظام المكافآت المالية في 2020
Time منذ 31 دقيقة Views 1403