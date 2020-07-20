بالفيديو.. برلماني: 100 مليون مصري جاهزون للرد على أردوغان

القاهرة (صدى):
كشف عضو البرلمان المصري اللواء سلامة الجوهري، بأن مجلس النواب سيوافق على التدخل العسكري، في حال اخترقت ميليشات الوفاق خط “سرت – الجفرة”.
وقال “الجوهري” بأن١٠٠ مليون مصري على استعداد تام لحمل السلاح للدفاع عن أمننا الوطني وجيشنا هو التاسع عالميا، قواتنا المصرية جاهزة وأمامنا في المعركة القبائل الليبية داعمين لنا.
وتابع: خط سيرت والجفرة هو خط أحمر بالنسبة لمصر، ومصر ستتدخل في حالة المساس بها، وقواتنا المسلحة جاهزة للرد على هذا المتهور الجبان أردوغان، وما يسانده من قطر والدولة المغذية للإرهاب، مصر دولة مؤسسات وقانون.