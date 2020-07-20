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الاتفاق يسعى لكسب خدمات الجزائري كريم العريبي

Time منذ ساعة
Views 1495
الاتفاق يسعى لكسب خدمات الجزائري كريم العريبي

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي الاتفاق يرغب في التعاقد مع الجزائري كريم العريبي، مهاجم النجم الساحلي التونسي الذي يمتد عقده الحالي حتى يونيو 2022.

وذكرت التقارير، أن الاتفاق تقدم بعرض قيمته مليون ونصف المليون دولار، للنجم الساحلي، من أجل ضم العريبي، موضحة أنه برغم العرض المغري، إلا أن مجلس إدارة الفريق التونسي رفض فكرة التفريط في خدمات الهداف الجزائري.

وأوضحت أن إدارة النادي التونسي تحاول زيادة المقابل المالي، والحصول على 2.5 مليون دولار، مقابل التخلي عن خدمات هداف دوري أبطال أفريقيا.

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أحدث التعليقات

الشدوي
بن قاسم عرف قدرك . وكثر الله خيره
واضح*** وصريح***
خوووووووووووووووووش..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
شي جميل ..

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