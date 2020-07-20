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الكاظمي يؤكد على العلاقات الراسخة بين المملكة والعراق

Time منذ 55 دقيقة
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الكاظمي يؤكد على العلاقات الراسخة بين المملكة والعراق

بغداد (صدى):
أبدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تفائله من مستقبل العلاقات بين المملكة والعراق، مؤكدا على العلاقة الراسخة بين البلدين.

وقال الكاظمي في تغريده عبر حسابه "تويتر" بأن علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على الإيمان بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، ومتفائل بمستقبلها. وأضاف: "أتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية في أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة والاطمئنان عليه شخصياً.

وكان مستشارو الكاظمي قالوا في وقت سابق إن زيارته للرياض تهدف لفتح مسار جديد للتعاون الاقتصادي، وتعزيز فرص العراق في أن يصبح وسيطاً إقليمياً،فيما قال هشام داود مستشار الحكومة أمس من جانبه بأن كلاً من الولايات المتحدة والسعودية تقبلان بلعب العراق دور الوساطة "فالخليج والأميركيون يريدون للعراق سيادته، "وهذا بالنسبة لهم يعني النأي عن إيران".

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أحدث التعليقات

الشدوي
بن قاسم عرف قدرك . وكثر الله خيره
واضح*** وصريح***
خوووووووووووووووووش..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
شي جميل ..

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