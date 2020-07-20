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عادل الجبير: نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي في القريب العاجل

Time منذ ساعة
Views 1544
عادل الجبير: نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي في القريب العاجل

الرياض (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن المملكة تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة في القريب العاجل.

وقال عادل الجبير: " ‏العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات، ونتطلع بإذن الله إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل " .

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، حتى خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - من المستشفى؛ حيث يجري بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

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أحدث التعليقات

الشدوي
بن قاسم عرف قدرك . وكثر الله خيره
واضح*** وصريح***
خوووووووووووووووووش..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله ...
ابو محمد 😎
شي جميل ..

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