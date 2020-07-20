ظهور شبيه الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح بصنعاء

فهمي محمد (صدى):
ظهر رجل يشبه الى حد كبير بالرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح، بأحد شوارع العاصمة صنعاء ويرتدي نفس الملابس مما آثار الجدل بين نشطاء التواصل الإجتماعي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت تقارير بأن بعض الأشخاص ، ذهبوا إلى أن الشخص الذي تم تداول صوره على نطاق واسع هو الرئيس صالح، وأنه في حاله تنكر، وهو ما يعيد إلى الأذهان رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله.
وتابعت التقارير بأن أ آخرون إلى أن الشخص الموضح في الصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية؛ لكنه ليس "صالح"؛ منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسَبَق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظّمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.