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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات

Time منذ 30 دقيقة
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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الاثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية .

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني : هنا  .

وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يهديه ويصلح حاله
كجمغلو
أكره شخصية طارق الحبيب ولا اطيقه
كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يرزقهم ويوفقهم
ابن حزم
الف سلامه لك يبو فهد وتقوم لنا بالسلامه ياملكنا الغالي
ابو علي
قال كاتب عربي الشعبالسعودي شعب مختلف عن شعوب العالم كافة فلديهم البذرة الصالحه منذ نشاتهم ولديهم دينهم واخلاقهم المتمسكين بها ولن يستطيع اي كلب او ليبرالي او عدو متربص ان يغيرهم مطلقا فالتغير يحتاج الى100قرن ولن يتغيروا امانسبة2%لايعتد بهم لاسباب لا اريد ذكرها فاتهم بالطبقيه او العنصريه وكلنا نعرفهم

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