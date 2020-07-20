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بالفيديو.. سقوط أمطار الغزالة غرب تثليث

Time منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. سقوط أمطار الغزالة غرب تثليث

أبها (صدى):
وثق مقطع فيديو، سقوط أمطار الغزالة غرب تثليث اليوم الإثنين.

وأظهر المقطع الذي نشره عبر حساب طقس على "تويتر" سقوط الأمطار الغزيرة بين الصخور.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يهديه ويصلح حاله
كجمغلو
أكره شخصية طارق الحبيب ولا اطيقه
كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يرزقهم ويوفقهم
ابن حزم
الف سلامه لك يبو فهد وتقوم لنا بالسلامه ياملكنا الغالي
ابو علي
قال كاتب عربي الشعبالسعودي شعب مختلف عن شعوب العالم كافة فلديهم البذرة الصالحه منذ نشاتهم ولديهم دينهم واخلاقهم المتمسكين بها ولن يستطيع اي كلب او ليبرالي او عدو متربص ان يغيرهم مطلقا فالتغير يحتاج الى100قرن ولن يتغيروا امانسبة2%لايعتد بهم لاسباب لا اريد ذكرها فاتهم بالطبقيه او العنصريه وكلنا نعرفهم

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