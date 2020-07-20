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مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1598
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأكد المستشفى، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

وأوضح أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني غسيل وإزالة البقع (الرياض)، ممثل أول خدمات دعم الأشعة (جدة)، استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم (المدينة المنورة)، كبير التقنيين الطبيين (المدينة المنورة)، أخصائي علاج تنفسي (المدينة المنورة).

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يهديه ويصلح حاله
كجمغلو
أكره شخصية طارق الحبيب ولا اطيقه
كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يرزقهم ويوفقهم
ابن حزم
الف سلامه لك يبو فهد وتقوم لنا بالسلامه ياملكنا الغالي
ابو علي
قال كاتب عربي الشعبالسعودي شعب مختلف عن شعوب العالم كافة فلديهم البذرة الصالحه منذ نشاتهم ولديهم دينهم واخلاقهم المتمسكين بها ولن يستطيع اي كلب او ليبرالي او عدو متربص ان يغيرهم مطلقا فالتغير يحتاج الى100قرن ولن يتغيروا امانسبة2%لايعتد بهم لاسباب لا اريد ذكرها فاتهم بالطبقيه او العنصريه وكلنا نعرفهم

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