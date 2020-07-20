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أزمة مستشفى تسجل أعلى نسبة تسرب للكوادر التمريضية بمكة

Time منذ ساعة
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أزمة مستشفى تسجل أعلى نسبة تسرب للكوادر التمريضية بمكة

مكة المكرمة (صدى):
سجل مستشفى بمكة المكرمة، أعلى معدل فيما يخص خروج الكوادر التمريضية عن مجالها؛ لتوجه لجنة من إدارة الخدمات العلاجية بصحة مكة إدارة المستشفى بإعادة 30% على الأقل من المتسربين من التمريض إلى الخدمات التمريضية.

وتقدم مدير إدارة الخدمات التمريضية بذات المستشفى، باستقالته قبل أيام من إدارة التمريض عقب رفضه نقل أكثر من 80 ممرضًا وممرضة وتكليفهم بأعمال إدارية خارج مهنة التمريض بنفس المستشفى، فيما قوبل طلبه بالرفض من قِبَل إدارة المستشفى، بحسب صحيفة "سبق".

وجاءت استقالة المدير بعد أن تم نقل وتكليف عدد كبير من الكوادر التمريضية تحت إدارته، بأعمال إدارية خارج مهنة التمريض بذات المستشفى؛ مما تسبب في عجز شديد في تغطية العمل، لتوجه صحة مكة بعدم قبول نقل أو تكليف ممرضين إلا بعد الاستئناس برأي إدارة التمريض.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يهديه ويصلح حاله
كجمغلو
أكره شخصية طارق الحبيب ولا اطيقه
كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يرزقهم ويوفقهم
ابن حزم
الف سلامه لك يبو فهد وتقوم لنا بالسلامه ياملكنا الغالي
ابو علي
قال كاتب عربي الشعبالسعودي شعب مختلف عن شعوب العالم كافة فلديهم البذرة الصالحه منذ نشاتهم ولديهم دينهم واخلاقهم المتمسكين بها ولن يستطيع اي كلب او ليبرالي او عدو متربص ان يغيرهم مطلقا فالتغير يحتاج الى100قرن ولن يتغيروا امانسبة2%لايعتد بهم لاسباب لا اريد ذكرها فاتهم بالطبقيه او العنصريه وكلنا نعرفهم

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