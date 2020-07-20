تعرف على الفوائد السحرية للإستحمام بالماء البارد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أرون درو دروغوسيفسكي، الذي يدير مركزا للعلاج بعد التمرين، بأن التعرض للماء البارد، مثله مثل الصيام، وقطع الإوكسجين المتقطع، حيث أنه يحفز الاستجابة الهرمونية، مما يدفعها للعمل بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة المرونة الفسيولوجية والعقلية.
وأظهرت التقارير بأن الاستحمام بماء بارد لمدة تصل إلى 5 دقائق، مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا، يساعد أيضا في تخفيف أعراض الاكتئاب، ويساعد ذلك على تقليل مستويات الكورتيزول وزيادة مستويات الناقل العصبي السيروتونين. والأفضل من ذلك: يضيف اندفاع الأدرينالين الذي تحصل عليه من غمر نفسك في الماء البارد اندفاعًا من النور إفرينالين، مما يساعد على زيادة الطاقة والتركيز ونتائج الأداء".
وأشارت التقارير بأنه لا توجد درجة حرارة منخفضة معينة للاستحمام البارد، ولكن بشكل عام، كلما كان الماء أبرد كلما كان أفضل، وكلما استطعت تحمله بشكل أفضل.
وتابعت التقارير بأن ما لا تريد القيام به هو تحويل الصنبور بالكامل إلى الجانب البارد، لينتهي بك الأمر إلى الارتعاش استخدام المزيد من الطاقة تحت الماء.