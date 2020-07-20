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«الشورى» يطالب هيئة المنافسة بنشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والسوقي

Time منذ ساعة
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«الشورى» يطالب هيئة المنافسة بنشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والسوقي

الرياض (صدى):
طالب مجلس ‏الشورى في قرار أصدره اليوم الاثنين الهيئة العامة للمنافسة العمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي.

وأكد مجلس الشورى، أنه على الهيئة العامة للمنافسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.

‏وأوضح المجلس، أنه على الهيئة العمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، فضلًا عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة.

وفي سياق متصل، قال "‏الشورى" أنه على الهيئة العامة للمنافسة العمل على تسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يرزقهم ويوفقهم
ابن حزم
الف سلامه لك يبو فهد وتقوم لنا بالسلامه ياملكنا الغالي
ابو علي
قال كاتب عربي الشعبالسعودي شعب مختلف عن شعوب العالم كافة فلديهم البذرة الصالحه منذ نشاتهم ولديهم دينهم واخلاقهم المتمسكين بها ولن يستطيع اي كلب او ليبرالي او عدو متربص ان يغيرهم مطلقا فالتغير يحتاج الى100قرن ولن يتغيروا امانسبة2%لايعتد بهم لاسباب لا اريد ذكرها فاتهم بالطبقيه او العنصريه وكلنا نعرفهم
ابو علي
وش ذا الحركات المشينة عيب
الله المستعان
الله يهديه ويصلحه حسبي الله ونعم الوكيل

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