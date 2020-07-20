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آلية تعديل رقم المخالفة المرورية عند سدادها

Time منذ ساعة
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آلية تعديل رقم المخالفة المرورية عند سدادها

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن آلية تعديل رقم المخالفة المسجلة على أصحاب المركبات عند سدادها، وذلك ردًا على استفسار حول مخالفة مرورية مسجلة على صاحب مركبة وعند سدادها وجد رقمها منقوصًا 9 أرقامًا.

وأجاب حساب "المرور" الرسمي عبر موقع التدوين الصغير تويتر، إن تعديل رقم المخالفة ممكن من خلال إضافة صفر على اليسار؛ فيما جدَّد التذكير بمبالغ المخالفات التي توجب تنبيه المخالف بشكل إلزامي وفقًا لنظام المرور والفترة الزمنية المحددة لإحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم سداده المخالفات المقررة.

وأكد "المرور" أن المادة 75 من نظام المرور تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة اشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يرزقهم ويوفقهم
ابن حزم
الف سلامه لك يبو فهد وتقوم لنا بالسلامه ياملكنا الغالي
ابو علي
قال كاتب عربي الشعبالسعودي شعب مختلف عن شعوب العالم كافة فلديهم البذرة الصالحه منذ نشاتهم ولديهم دينهم واخلاقهم المتمسكين بها ولن يستطيع اي كلب او ليبرالي او عدو متربص ان يغيرهم مطلقا فالتغير يحتاج الى100قرن ولن يتغيروا امانسبة2%لايعتد بهم لاسباب لا اريد ذكرها فاتهم بالطبقيه او العنصريه وكلنا نعرفهم
ابو علي
وش ذا الحركات المشينة عيب
الله المستعان
الله يهديه ويصلحه حسبي الله ونعم الوكيل

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