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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ 10 دقائق
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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عز الله ما يوصل للرئاسة الا وامريكا قد افلست. حتى اللي ما عنده بيروح بيشوف اطرف وحده والا اي وحده بتشوف اطرف واحد وبيجيبون اطفال 😂
فيصل
الله عز وجل ادخل رجل الجنه بسبب كلب وادخل امراه جهنم بسبب تعذيب او قتل هره وهذا الكلب ابن الكلب باءذن الله يدخل جهنم بسبب هذه الهره هؤلاء نتاج التشرد الاسري والفكري
ابو يزيد
الله يرحمه ويدخله فسيح جناة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اته سميع مجيب....
7up
ذئب جيد جميل
7up
يالبى اومها

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