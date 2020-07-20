مدرب مانشستر يكشف أخطاء دي خيا في مبارة الفريق ضد تشيلسي

وكالات (صدى):
كشف مدرب مانشستر يونايتد، أولي ونار سولشاير، عن الأخطاء التي وقع فيها الحارس ديفيد دي خيا، بعدما خسر الفريق 3-1 في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد.
قال ونار بأن الحارس الإسباني أخطأ في هدف أوليفييه جيرو في نهاية الشوط الثاني ثم سمح لتسديدة بعيدة المدى من ميسون ماونت بدخول مرماه في بداية الشوط الثاني، واستمر بذلك التراجع المقلق في أداء دي خيا، لكن سولشاير واصل دعم الحارس الأول ليونايتد.
و أضاف سولشاير: ”لا يمكن الحديث عن ثقة ديفيد دي خيا، لكنه يتحلى بقوة ذهنية كبيرة. هو يدرك أنه كان يجب أن يتصدى 100 مرة من 100 محاولة للهدف، لكن هكذا تسير كرة القدم“.