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مدرب مانشستر يكشف أخطاء دي خيا في مبارة الفريق ضد تشيلسي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1282
مدرب مانشستر يكشف أخطاء دي خيا في مبارة الفريق ضد تشيلسي

وكالات (صدى):
كشف مدرب مانشستر يونايتد، أولي ونار سولشاير، عن الأخطاء التي وقع فيها الحارس ديفيد دي خيا، بعدما خسر الفريق 3-1 في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد.

قال ونار بأن الحارس الإسباني أخطأ في هدف أوليفييه جيرو في نهاية الشوط الثاني ثم سمح لتسديدة بعيدة المدى من ميسون ماونت بدخول مرماه في بداية الشوط الثاني، واستمر بذلك التراجع المقلق في أداء دي خيا، لكن سولشاير واصل دعم الحارس الأول ليونايتد.

و أضاف سولشاير: ”لا يمكن الحديث عن ثقة ديفيد دي خيا، لكنه يتحلى بقوة ذهنية كبيرة. هو يدرك أنه كان يجب أن يتصدى 100 مرة من 100 محاولة للهدف، لكن هكذا تسير كرة القدم“.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عز الله ما يوصل للرئاسة الا وامريكا قد افلست. حتى اللي ما عنده بيروح بيشوف اطرف وحده والا اي وحده بتشوف اطرف واحد وبيجيبون اطفال 😂
فيصل
الله عز وجل ادخل رجل الجنه بسبب كلب وادخل امراه جهنم بسبب تعذيب او قتل هره وهذا الكلب ابن الكلب باءذن الله يدخل جهنم بسبب هذه الهره هؤلاء نتاج التشرد الاسري والفكري
ابو يزيد
الله يرحمه ويدخله فسيح جناة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اته سميع مجيب....
7up
ذئب جيد جميل
7up
يالبى اومها

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