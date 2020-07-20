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«وزير الصحة» ينعي المسعف الذي تعرض للدهس أثناء مباشرته حادث بالمدينة المنورة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1443
«وزير الصحة» ينعي المسعف الذي تعرض للدهس أثناء مباشرته حادث بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
نعى وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، المسعف الذي توفي بعد تعرضه للدهس أثناء مباشرته حادثًا في طريق الهجرة بالمدينة المنورة فجر أمس الأحد.

وقال الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، تعليقًا على الواقعة: " ‏أسأل الله المغفرة والرحمة للزميل هاني يوسف عيسى. فقد عرف بإخلاصه وتفانيه في عمله " .

وكان قد تعرض أحد مسعفي الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالته خطيرة، وبعد محاولات إنعاشه، تم إعلان وفاته عقب ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عز الله ما يوصل للرئاسة الا وامريكا قد افلست. حتى اللي ما عنده بيروح بيشوف اطرف وحده والا اي وحده بتشوف اطرف واحد وبيجيبون اطفال 😂
فيصل
الله عز وجل ادخل رجل الجنه بسبب كلب وادخل امراه جهنم بسبب تعذيب او قتل هره وهذا الكلب ابن الكلب باءذن الله يدخل جهنم بسبب هذه الهره هؤلاء نتاج التشرد الاسري والفكري
ابو يزيد
الله يرحمه ويدخله فسيح جناة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اته سميع مجيب....
7up
ذئب جيد جميل
7up
يالبى اومها

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