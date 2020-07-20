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«الغذاء والدواء» تلزم مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1302
«الغذاء والدواء» تلزم مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، عن إلزام مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة لنقل الحاويات من مواقف الطائرات حتى منطقة الفحص والمعاينة، وذلك بعدما لوحظ من كثرة رفض الإرساليات بالمطارات الدولية نتيجة التغير في درجة حرارة المنتجات الدوائية.

ونسقت هيئة الغذاء والدواء مع الشركة السعودية للخدمات اللوجستية لتأمين تلك العربات المبردة؛ حيث تتوفر العربات المبردة حالياً في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام كمرحلة أولى.

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة، أنها ستعمل بمشاركة الشركات على تقييم المشروع ودراسة مدى إمكانية تعميم هذه العربات على جميع المطارات الدولية بالمملكة ليتمكن أكبر عدد من المستوردين من الاستفادة منها.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عز الله ما يوصل للرئاسة الا وامريكا قد افلست. حتى اللي ما عنده بيروح بيشوف اطرف وحده والا اي وحده بتشوف اطرف واحد وبيجيبون اطفال 😂
فيصل
الله عز وجل ادخل رجل الجنه بسبب كلب وادخل امراه جهنم بسبب تعذيب او قتل هره وهذا الكلب ابن الكلب باءذن الله يدخل جهنم بسبب هذه الهره هؤلاء نتاج التشرد الاسري والفكري
ابو يزيد
الله يرحمه ويدخله فسيح جناة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اته سميع مجيب....
7up
ذئب جيد جميل
7up
يالبى اومها

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