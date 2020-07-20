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«الجبري» يستغل قوانين اللجوء للخداع بكونه سياسيًا

Time منذ 46 دقيقة
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«الجبري» يستغل قوانين اللجوء للخداع بكونه سياسيًا

الرياض (صدى):
تحول المطلوب بقضايا الفساد سعد الجبري، من فاسد إلى سياسي بفعل قوانين اللجوء التي دائمًا ما يلجأ إليها من مثله بتقديم نفسه كلاجئ سياسي للتغطية على القضايا التي تورط فيها وأدت إلى هروبه.

وهرب الجبري من المملكة مع بداية الحملة على الفساد بالمملكة وتأسيس هيئة مكافحة الفساد في 2017؛ ليستقر في كندا قبل أن يتقدم بطلب لجوء سياسي بعد أن بدأت العديد من التحقيقات تشير لاسمه في قضايا فساد كبيرة.

وسافر الجبري لكندا كمسافر عادي دون أن يقدم أي طلب للجوء ليتقدم لاحقا بعد أن استقر فيها لأشهر بطلب للجوء بمبررات سياسية غير صحيحة خوفًا من تورطه في قضايا الفساد التي كان يديرها بعد إلقاء القبض على عدد من معاونيه، ليبدأ في رحلة خداع جديدة وتصوير نفسه أنه لاجئ سياسي.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عز الله ما يوصل للرئاسة الا وامريكا قد افلست. حتى اللي ما عنده بيروح بيشوف اطرف وحده والا اي وحده بتشوف اطرف واحد وبيجيبون اطفال 😂
فيصل
الله عز وجل ادخل رجل الجنه بسبب كلب وادخل امراه جهنم بسبب تعذيب او قتل هره وهذا الكلب ابن الكلب باءذن الله يدخل جهنم بسبب هذه الهره هؤلاء نتاج التشرد الاسري والفكري
ابو يزيد
الله يرحمه ويدخله فسيح جناة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اته سميع مجيب....
7up
ذئب جيد جميل
7up
يالبى اومها

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