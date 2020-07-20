كاني ويست في أول فعالياته: كل من لديه طفل يحصل على مليون دولار

واشنطن (صدى):
إنطلقت أولى فعاليات مغني الراب الأمريكي كاني ويست، لحملته الإنتخابية للرئاسة الأمريكية، والتي كانت أمس الأحد في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، وذلك قبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته الولاية لتقديم طلبات الترشيح للمرشحين المستقلين.
ووضع كاني ويست الرقم "2020" على رأسه أمام حشد جماهيري ، حيث دعا سيدتين شابتين من الحضور للتحدث على خشبة المسرح حول القضايا التي تهمهن، مثل عدم المساواة في التعليم وعنف الشرطة.
وتحدث مغني الراب عن مجموعة كبيرة من المواضيع كرغبة والده في إجهاضه قبل ولادته، وإنجاب زوجته كيم كارداشيان لطفلهما الأول رغم عدم رغبته بذلك، كما كشف ويست بأنه مؤيد لجعل الإجهاض قانوني ودعم من يقدمون عليه ، وكل شخص لديه طفل يجب أن يحصل على مليون دولار.