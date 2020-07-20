الأعداد السابقة للصحيفة

كاني ويست في أول فعالياته: كل من لديه طفل يحصل على مليون دولار

Time منذ يومين
Views 2222
Comment 4
كاني ويست في أول فعالياته: كل من لديه طفل يحصل على مليون دولار

واشنطن (صدى):
إنطلقت أولى فعاليات مغني الراب الأمريكي كاني ويست، لحملته الإنتخابية للرئاسة الأمريكية، والتي كانت أمس الأحد في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، وذلك قبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته الولاية لتقديم طلبات الترشيح للمرشحين المستقلين.

ووضع كاني ويست الرقم "2020" على رأسه أمام حشد جماهيري ، حيث دعا سيدتين شابتين من الحضور للتحدث على خشبة المسرح حول القضايا التي تهمهن، مثل عدم المساواة في التعليم وعنف الشرطة.

وتحدث مغني الراب عن مجموعة كبيرة من المواضيع كرغبة والده في إجهاضه قبل ولادته، وإنجاب زوجته كيم كارداشيان لطفلهما الأول رغم عدم رغبته بذلك، كما كشف ويست بأنه مؤيد لجعل الإجهاض قانوني ودعم من يقدمون عليه ، وكل شخص لديه طفل يجب أن يحصل على مليون دولار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

أخر الأخبار

النصر والأهلي يفاوضان "صالح الشهري"
النصر والأهلي يفاوضان "صالح الشهري"
Time منذ 29 ثانية Views 1004
استمرار الرياح والأتربة المثارة على محافظات ومراكز الرياض
استمرار الرياح والأتربة المثارة على محافظات ومراكز الرياض
Time منذ 8 دقائق Views 1161
نصائح لحماية تابلو السيارة من أضرار الشمس
نصائح لحماية تابلو السيارة من أضرار الشمس
Time منذ 13 دقيقة Views 1110
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف
Time منذ 14 دقيقة Views 152
رصد حالات مصابة بكورونا في مركز تسوق شهير في جدة
رصد حالات مصابة بكورونا في مركز تسوق شهير في جدة
Time منذ 14 دقيقة Views 1387
6 نصائح للحفاظ على صحة العين 
6 نصائح للحفاظ على صحة العين 
Time منذ 18 دقيقة Views 1141
بالفيديو.. وزير الاتصالات: بعد جائحة كورونا سوف نصبح عالما رقميا
بالفيديو.. وزير الاتصالات: بعد جائحة كورونا سوف نصبح عالما رقميا
Time منذ 21 دقيقة Views 1364
صندوق الاستثمارات العامة يوفر وظائف شاغرة
صندوق الاستثمارات العامة يوفر وظائف شاغرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1448
الاتحاد يكشف عن 4 معايير لاستخراج الرخصة الآسيوية 
الاتحاد يكشف عن 4 معايير لاستخراج الرخصة الآسيوية 
Time منذ 36 دقيقة Views 1459
استدعاء 194 مركبة Sierra" GMC" و شفروليه "Silverado"
استدعاء 194 مركبة Sierra" GMC" و شفروليه "Silverado"
Time منذ 50 دقيقة Views 1227