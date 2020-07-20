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وزير الخارجية يعلن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي

Time منذ ساعة
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وزير الخارجية يعلن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي

الرياض (صدى):
أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، حتى خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - من المستشفى.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، أنه: " رغبة في توفير سبل النجاح لزيارة الكاظمي للمملكة، تم تأجيل الزيارة (التي كانت مقررة اليوم) إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في العراق" .

وأكد وزير الخارجية، أن المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه؛ فيما كان الديوان الملكي، قد كشف أن خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عز الله ما يوصل للرئاسة الا وامريكا قد افلست. حتى اللي ما عنده بيروح بيشوف اطرف وحده والا اي وحده بتشوف اطرف واحد وبيجيبون اطفال 😂
فيصل
الله عز وجل ادخل رجل الجنه بسبب كلب وادخل امراه جهنم بسبب تعذيب او قتل هره وهذا الكلب ابن الكلب باءذن الله يدخل جهنم بسبب هذه الهره هؤلاء نتاج التشرد الاسري والفكري
ابو يزيد
الله يرحمه ويدخله فسيح جناة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اته سميع مجيب....
7up
ذئب جيد جميل
7up
يالبى اومها

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