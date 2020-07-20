إعدام إيراني بتهمة تسريب تحركات قاسم سليماني

طهران (صدى):
تم فجر اليوم الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود موسوي مجد، المتهم بتسريب تحركات الهالك قاسم سليماني للأمريكان.
واتهمت السلطات الإيرانية موسوي، بتسريب معلومات للمخابرات الأمريكية ساعدت في اغتيال قاسم سليماني.
وبحسب الرواية الإيرانية فإن موسوي، كان مقيما في سوريا مع أسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعن عمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية CIA.
وشهدت تلك القضية تضاربا كبيرا بين تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ففي حين أعلن المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي عن تورط موسوي مجد في كشف تحركات سليماني، نفى مسؤولون إيرانيون لاحقا تلك المعلومة، لاسيما بعد أن كشف أن الشاب معتقل منذ العام 2018 أي قبل مقتل سليماني، مكتفين بالقول إنه كشف تحركات القوات الإيرانية في سوريا.
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