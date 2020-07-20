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عبداللطيف آل الشيخ: عزمي بشارة وطاقم الجزيرة أصبحوا بلا فائدة

Time منذ ساعتين
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عبداللطيف آل الشيخ: عزمي بشارة وطاقم الجزيرة أصبحوا بلا فائدة

الرياض (صدى):
أكد الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، أن أدوات النظام القطري، لم تعد مجدية، أو مؤثرة، منتقدًا الآلية التي يعتمد عليها الإعلام المعادي حتى الآن.

وقال آل الشيخ: " الآلية الإعلامية في قطر أصبحت قديمة وعفى عليها الدهر، فهي لا تتناسب مع إيقاع العصر " .

وتابع: " بث الأكاذيب في زمن المعلومة المتاحة للجميع لم يعد مُجدي، وعزمي بشارة لم يعد مُجدي و كل طاقم مرتزقة قناة الجزيرة من العواجيز و العوانس لم يعد مُجدي " .

واختتم آل الشيخ قوله بالتأكيد على فشل قطر في النيل من المملكة والدول العربية باعتمادها على الأكاذيب، قائلا: " قطر تتلاشي أفلا يعقلون " .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عز الله ما يوصل للرئاسة الا وامريكا قد افلست. حتى اللي ما عنده بيروح بيشوف اطرف وحده والا اي وحده بتشوف اطرف واحد وبيجيبون اطفال 😂
فيصل
الله عز وجل ادخل رجل الجنه بسبب كلب وادخل امراه جهنم بسبب تعذيب او قتل هره وهذا الكلب ابن الكلب باءذن الله يدخل جهنم بسبب هذه الهره هؤلاء نتاج التشرد الاسري والفكري
ابو يزيد
الله يرحمه ويدخله فسيح جناة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اته سميع مجيب....
7up
ذئب جيد جميل
7up
يالبى اومها

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