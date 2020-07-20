عبداللطيف آل الشيخ: عزمي بشارة وطاقم الجزيرة أصبحوا بلا فائدة

الرياض (صدى):
أكد الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، أن أدوات النظام القطري، لم تعد مجدية، أو مؤثرة، منتقدًا الآلية التي يعتمد عليها الإعلام المعادي حتى الآن.
وقال آل الشيخ: " الآلية الإعلامية في قطر أصبحت قديمة وعفى عليها الدهر، فهي لا تتناسب مع إيقاع العصر " .
وتابع: " بث الأكاذيب في زمن المعلومة المتاحة للجميع لم يعد مُجدي، وعزمي بشارة لم يعد مُجدي و كل طاقم مرتزقة قناة الجزيرة من العواجيز و العوانس لم يعد مُجدي " .
واختتم آل الشيخ قوله بالتأكيد على فشل قطر في النيل من المملكة والدول العربية باعتمادها على الأكاذيب، قائلا: " قطر تتلاشي أفلا يعقلون " .