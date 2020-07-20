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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة ( الربع الخالي) ومناطق(نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ،الطائف).فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كسر في يده الحقير
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب مبروك الشبهه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما راحي يضهر اثار لتعرضها للجنس لانها متعوده سابقا

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