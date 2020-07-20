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" مسبار الأمل " حلم الشيخ زايد قبل 46 عامًا يتحقق

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" مسبار الأمل " حلم الشيخ زايد قبل 46 عامًا يتحقق

أبو ظبي (صدى):
انطلقت الإمارات بمسبار الأمل لكوكب المريخ، محققة حلم الشيخ زايد آل نهيان، الذي بدأ منذ عام 1974م، وامتد لمن خلفه جيل بعد جيل.

وبدأ الحلم عندما استقبل آل نهيان مدير المتحف الأمريكي للفضاء، والدكتور فاروق الباز، وفريق وكالة "ناسا" التي ذهبت إلى رحلة "أبولو" للقمر، حيث كان ذاك اللقاء كان هو توجيه لبوصلة الإمارات نحو الفضاء.

وطوال هذه السنوات أسست الإمارات الكثير من المشروعات الخاصة بعلوم الفضاء، كشركة "الثريا" للاتصالات عام 1997، وفي 2007 أسست شركة "ياه سات"، كما أسس حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، بالإضافة إلى مركز محمد بن راشد للفضاء.

وطمحت الإمارات في تطوير القطاع المهتم بشؤون الفضاء، فأسست وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، كل هذه الخطوات والمشاريع كانت تمهيد للحظة الإعلان عن مسبار الأمل الذي صمم وأنطلق بسواعد الشباب الإماراتي اليوم، ليصبح أول مسبار عربي يهبط على سطح المريخ.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي يا اميره حتى مدرعاتي يرجعون لي في كل صغيره و كبيره ولا وحده منهن تدخل سلك في ابره الا بعد اخذ رأي و موافقتي :) عموما شكرا لشهادتك بحق زوجك
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
QLQ
... قدامها العافية والله يحفظكم لبعض

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