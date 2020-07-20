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بالفيديو..السديس يدعو بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد

Time منذ ساعة
Views 1914
بالفيديو..السديس يدعو بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، قيام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالشفاء العاجل، وأن يعطيه الله الصحة والعافية.

ودعا السديس لأمير الكويت ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولاة أمر الخليج بالتوفيق.

وكان الديوان الأميري بالكويت، أعلن أمس الأحد خضوع الشيخ صباح الأحمد لعملية جراحية تكللت بالنجاح وأنه في حالة جيدة.

يذكر أن أمير الكويت قد فوض السبت، ولي عهده بممارسة بعض مهام أمير البلاد مؤقتا، وذلك بعد ساعات من دخوله المستشفى.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
غريبه الكردستاني يسلمها للاتراك وهي كرديه .. لا اتصور ان حاكم كردستان جبان بهذا الشكل ليسلم الفتاه لاعدائهم جميعا
ابو عمار
غريبه الكردستاني يسلمها للاتراك وهي كرديه .. لا اتصور ان حاكم كردستان جبان بهذا الشكل ليسلم الفتاه لاعدائهم جميعا
عبدالله
فرق بين الامارات اللي تنفق على العلم ودويلة قطر اللي تنفق على داعش والارهاب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أجمل خبر 💪 بس ودي بدل نواف ملك التصوير الأفدغ الحارس النكبه الواكد😭😭 واعطاء نواف فرصة أخيرة لإثبات نفسه مهما يكن فهو لاعب وفنان وحقق إنجازات كبيرة مع الهلال العالمي والحقيقي ومن الملعب ومع المنتخب ولكن الإصابات لعبة فيه.. بالتوفيق للزعيم العالمي وسيد آسيا 💙💙💙
ابو ناصر
الله ينتقم منه

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