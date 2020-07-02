ميسي يهدد بالرحيل عن برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة جمد فكرة تجديد عقده مع النادي الكتالوني بعد انتهاء عقده الحالي عام 2021؛ حيث يفكر في الرحيل عن الفريق.
وأوضحت التقارير، أن ميسي الذي أكمل عامه الـ33 الشهر الماضي جمد مفاوضاته مع النادي لتجديد عقده بعد الأحداث الأخيرة التي صاحبت مباراة سيلتا فيغو ثم أتلتيكو مدريد وقرر إعادة النظر في مستقبله مع النادي.
وقال ميسي لأصدقاءه المقربين في غرفة خلع الملابس في برشلونة بأنه لا يريد أن يصبح مشكلة للنادي بعدما كان دائما هو مصدر الحل خاصة وأنه قال في أكثر من مناسبة أنه سيظل في النادي طالما أردت الإدارة ذلك، كما أنه سئم من التسريبات الدائمة التي دائما ما تأتي من إدارة النادي نفسها.