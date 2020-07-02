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ميسي يهدد بالرحيل عن برشلونة

Time منذ ساعتين
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ميسي يهدد بالرحيل عن برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة جمد فكرة تجديد عقده مع النادي الكتالوني بعد انتهاء عقده الحالي عام 2021؛ حيث يفكر في الرحيل عن الفريق.

وأوضحت التقارير، أن ميسي الذي أكمل عامه الـ33 الشهر الماضي جمد مفاوضاته مع النادي لتجديد عقده بعد الأحداث الأخيرة التي صاحبت مباراة سيلتا فيغو ثم أتلتيكو مدريد وقرر إعادة النظر في مستقبله مع النادي.

وقال ميسي لأصدقاءه المقربين في غرفة خلع الملابس في برشلونة بأنه لا يريد أن يصبح مشكلة للنادي بعدما كان دائما هو مصدر الحل خاصة وأنه قال في أكثر من مناسبة أنه سيظل في النادي طالما أردت الإدارة ذلك، كما أنه سئم من التسريبات الدائمة التي دائما ما تأتي من إدارة النادي نفسها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيها .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
طيب نصبر ونشوف وعلى قولتكم ـ من ده بكره بيئرشــين .
M-512
فقيرة مافيه احد يساعدها الناس بروسيا بخلاء جداً مع انهم يعتبرون أثرياء جداً🤷‍♂️😅
M-512
المرأة في الهند مهانه جداً مثل المكسيك ومصر وتركيا وباكستان وإيران وروسيا كل هاذي الدول المرأة لاتعامل برحمة وانسانية ولطالما رأينا ب ام اعيننا قصص تدمي القلب ولكن وش نقول الله يرحمهن وينتصر لهن في يوم القيامة اللهم آمين يارب العالمين في يوم الجمعة هذا😔🙏🏻 ، رحم الله روح كل امرأة وطفل قتل ظلم وقهر.
ابو عمار
طيب الفهود المحليه ما قصرتو

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