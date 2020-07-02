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العثور على جثة مواطن شبه متحللة في مكة

Time منذ ساعتين
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العثور على جثة مواطن شبه متحللة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
عثرت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، أمس الخميس، على جثة مواطن شبه متحللة على طريق سبوحة باتجاه مكة المكرمة؛ حيث كان ملقى على الأرض على الطريق السريع القادم من السيل إلى مكة المكرمة بالقرب من قرية سبوحة.

وانتقلت الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة شخص شبه متحللة، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى، وأُعدّ محضرًا بالواقعة.

وأوضحت مصادر، أن شرطة العاصمة المقدسة، فتحت باب التحقيق في الواقعة بمركز شرطة الشرائع لمعرفة أسباب الوفاة سواء جنائية أم عرضية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيها .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
طيب نصبر ونشوف وعلى قولتكم ـ من ده بكره بيئرشــين .
M-512
فقيرة مافيه احد يساعدها الناس بروسيا بخلاء جداً مع انهم يعتبرون أثرياء جداً🤷‍♂️😅
M-512
المرأة في الهند مهانه جداً مثل المكسيك ومصر وتركيا وباكستان وإيران وروسيا كل هاذي الدول المرأة لاتعامل برحمة وانسانية ولطالما رأينا ب ام اعيننا قصص تدمي القلب ولكن وش نقول الله يرحمهن وينتصر لهن في يوم القيامة اللهم آمين يارب العالمين في يوم الجمعة هذا😔🙏🏻 ، رحم الله روح كل امرأة وطفل قتل ظلم وقهر.
ابو عمار
طيب الفهود المحليه ما قصرتو

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