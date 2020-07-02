العثور على جثة مواطن شبه متحللة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
عثرت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، أمس الخميس، على جثة مواطن شبه متحللة على طريق سبوحة باتجاه مكة المكرمة؛ حيث كان ملقى على الأرض على الطريق السريع القادم من السيل إلى مكة المكرمة بالقرب من قرية سبوحة.
وانتقلت الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة شخص شبه متحللة، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى، وأُعدّ محضرًا بالواقعة.
وأوضحت مصادر، أن شرطة العاصمة المقدسة، فتحت باب التحقيق في الواقعة بمركز شرطة الشرائع لمعرفة أسباب الوفاة سواء جنائية أم عرضية.