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بالصور.. إغلاق مركز تسوق مخالف في بارق

Time منذ 37 دقيقة
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بالصور.. إغلاق مركز تسوق مخالف في بارق

أبها (صدى):
تمكنت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة، أمس الخميس، من إغلاق مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية، بعدما ضبطت مواد غذائية فاسدة، خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين في بارق ومركز ثلوث المنظر على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة الرجالية.

ورصدت البلدية، بعض المخالفات الصحية والوقائية وتم إغلاق مركز للتسوق خالف الاشتراطات الصحية كما تم ضبط مواد غذائية فاسدة انتهت صلاحية إنتاجها، فيما أكد رئيس بلدية بارق، المهندس محمد مرزن، على التعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وطالب المهندس محمد مرزن، المراقبين بأخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، مناشدًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحال التجارية.

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ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الهلال العالمي من الملعب والحقيفي ورابع العالم ومتصدر الدوري ومتصدر اسيا وسيمي فاينل كاس الملك 💙 حلم لكل لاعب عربي وخليجي واوربي ومكانه الدوري الأوروبي بكل إقتدار فريق الأحلام قالها عامر عبدالله الهلال فريق الأحلام ولا يعتمد على لاعب واحد ولا على تشكيلة وحده👌💙👌 وبنو فقر الحالمي وشلة زميرة ما عندهم إلا الصياح واللطم والعويل ابو قرنبع وخرقه الضراطي وميداليات الفالح 🍅🍅 كتشب🥫🥫🥫🥫إضغط المضغوط أكثر يا زعيم أسيا 🌹❤🌹❤
ابو م
أمة وليست عبده النساء يطلق عليهن أمة الله والرجال عبد الله
عاد الهندي ذي على طول ينزل مقاطع مع زوجتة
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الزيلعي يبغى فلوسه وحقوقه من بنو فقر مثل الفريدي وغالب وعبدالغني ونور السهلاوي وغيرهم كثير في عهد الرئيس!؟🤔 والقضايا مرفوعه وموقفه بأمر يا تلفزيون يا....الخ
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه قالها لاجم الأفواه التويجري وصدق من قال!؟🤔 الرجال من زمان وهو يقول قصاصه قصاصه ومسكوها شلة زميره وابو قرنبع وخرقه وكتشب وميداليات الفالح 😂 وأولهم الضراطي وام زكي وراعي السطحه وابو كمخه وابو طخمه والحقود وغيرهم كثير علشان نثبت لكم يا سااده بأن الحالمي ابو ترشيح وبكاء وواير لس يشوفون بالمقلوب ويحبون الصياح واللطم والعويل ✍ الهلال العالمي الثابت والبقية متحركون ومن الملعب ورابع العالم وسيد اسيا ومتصدر الدوري حلم لكل لاعب عربي وخليجي واوربي ومكانه الدوري الأوروبي بكل إقتدار 👌👌💙🙏💙

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