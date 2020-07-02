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الملاعب والصالات الرياضية بمحافظة صامطة تعاود نشاطها

Time منذ 46 دقيقة
Views 1434
الملاعب والصالات الرياضية بمحافظة صامطة تعاود نشاطها

ماجد محمد (صدى):
بدأت الملاعب والمراكز والصالات الرياضية بمحافظة صامطة استقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عنها واستئناف النشاط الرياضي تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة ضمن البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت النشاطات والمراكز الرياضية بصامطة لاستقبال مرتاديها مع الامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تقيهم من انتشار الفيروس داخل هذه الملاعب والمراكز والصالات طيلة فترة وجودهم بها ضمانًا لسلامتهم مع حرص منسوبيها على الاهتمام المستمر بالنظافة والتعقيم للأجهزة المستخدمة في اللياقة والأدوات الأخرى.

وأشاد مرتادو الصالات الرياضية بالمحافظة بالإجراءات الاحترازية و"الضوابط " المطبقة التي تحافظ على سلامتهم معبّرين عن فرحتهم بعودة النشاط الرياضي مما يدلل على عناية القيادة الرشيدة واهتمامها بالجميع.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الهلال العالمي من الملعب والحقيفي ورابع العالم ومتصدر الدوري ومتصدر اسيا وسيمي فاينل كاس الملك 💙 حلم لكل لاعب عربي وخليجي واوربي ومكانه الدوري الأوروبي بكل إقتدار فريق الأحلام قالها عامر عبدالله الهلال فريق الأحلام ولا يعتمد على لاعب واحد ولا على تشكيلة وحده👌💙👌 وبنو فقر الحالمي وشلة زميرة ما عندهم إلا الصياح واللطم والعويل ابو قرنبع وخرقه الضراطي وميداليات الفالح 🍅🍅 كتشب🥫🥫🥫🥫إضغط المضغوط أكثر يا زعيم أسيا 🌹❤🌹❤
ابو م
أمة وليست عبده النساء يطلق عليهن أمة الله والرجال عبد الله
عاد الهندي ذي على طول ينزل مقاطع مع زوجتة
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الزيلعي يبغى فلوسه وحقوقه من بنو فقر مثل الفريدي وغالب وعبدالغني ونور السهلاوي وغيرهم كثير في عهد الرئيس!؟🤔 والقضايا مرفوعه وموقفه بأمر يا تلفزيون يا....الخ
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه قالها لاجم الأفواه التويجري وصدق من قال!؟🤔 الرجال من زمان وهو يقول قصاصه قصاصه ومسكوها شلة زميره وابو قرنبع وخرقه وكتشب وميداليات الفالح 😂 وأولهم الضراطي وام زكي وراعي السطحه وابو كمخه وابو طخمه والحقود وغيرهم كثير علشان نثبت لكم يا سااده بأن الحالمي ابو ترشيح وبكاء وواير لس يشوفون بالمقلوب ويحبون الصياح واللطم والعويل ✍ الهلال العالمي الثابت والبقية متحركون ومن الملعب ورابع العالم وسيد اسيا ومتصدر الدوري حلم لكل لاعب عربي وخليجي واوربي ومكانه الدوري الأوروبي بكل إقتدار 👌👌💙🙏💙

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