راموس ينقذ ريال مدريد من كمين خيتافي

وكالات (صدى):
تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من الفوز على ضيفه خيتافي، اليوم الجمعة؛ حيث نجح المدافع المخضرم سيرجيو راموس في تسجيل هدف الفوز الثمين، في المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الريال وخيتافي سلبيا بعدما شكل الضيوف بعض الإزعاج لدفاع الفريق الملكي في فترات عديدة من هذا الشوط وإن لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى.
وأعطى كارفاخال فرصة ذهبية للريال بالحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وسدد منها سيرخيو راموس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 ليمنح الريال ثلاث نقاط غالية؛ فيما رفع راموس رصيده إلى تسعة أهداف مع الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم ولا يتفوق عليه في قائمة هدافي الريال بالدوري هذا الموسم سوى زميله المهاجم كريم بنزيمة