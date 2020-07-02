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موافقة المقام السامي على تعيين 5 رؤساء للجامعات

Time منذ 49 دقيقة
Views 1941
موافقة المقام السامي على تعيين 5 رؤساء للجامعات

عادل الحربي (صدى):
هنّأ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء في 5 جامعات على مستوى المملكة.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : “أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات”.

وأضاف أن رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم هم: د. ممدوح بن ثنيان آل سعود (الجامعة الإسلامية)، د. محمد الشايع (الجوف)، د. ليلك الصفدي (الإلكترونية)، د. يوسف عسيري (الطائف)، د. محمد صفحي (بيشة)، سائلًا الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته”.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ريوست والباب مفتوح وتوهقت ونزلت على العنود وهي صادقه ليش يوقف في طريقها ما درا انها تعلمت تسوق كان شرد بعمره
وافي
اعلام مفلس مضحك
فيصل
لساىهذا يحلل من كذب عليه وقله حلل يابيشي لو تكرمت تطلب من الموقع لايطلع صورتك كفايا علينا كلامك الغبي وش ذنب الاجنبي اذا هوا ماتحمل اجل الي عايش على الضمان هل بيتحمل الله بيعطيك على قد نيتك
عندما يغيب المساء
بالتوفيق
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

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