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الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها في مكة

Time منذ ساعة
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الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها في مكة

نايف السالم (صدى):
أوضح برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع في مكة المكرمة.

وأكد البرنامج أنه من المتوقع أن توفر الأرض بعد الانتهاء من تطويرها أكثر من 500 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأضاف أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود بالنفع أولاً على المواطنين ويسهم في تعزيز المعروض العقاري.

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أحدث التعليقات

وافي
اعلام مفلس مضحك
فيصل
لساىهذا يحلل من كذب عليه وقله حلل يابيشي لو تكرمت تطلب من الموقع لايطلع صورتك كفايا علينا كلامك الغبي وش ذنب الاجنبي اذا هوا ماتحمل اجل الي عايش على الضمان هل بيتحمل الله بيعطيك على قد نيتك
عندما يغيب المساء
بالتوفيق
عندما يغيب المساء
بالتوفيق
عندما يغيب المساء
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