إصابة شخص بحروق إثر اشتعال النار في مركبة بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
أصيب أحد الأشخاص بحروق متفرقة، في حادث اشتعال النيران في مركبة، بطلوع رغدان في الباحة، اليوم الخميس.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن عمليات الهلال الأحمر وردها بلاغًا عن حادث تصادم مما نتج عنه انحراف لمركبة وارتطامها واشتعال النيران فيها في تمام الساعه 8:26 صباح اليوم الخميس في طلوع رغدان.
وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه فرقه إسعافية للموقع وعند مباشرتهم الحادث اتضح وجود إصابة ناتجة عن حروق متفرقة بالجسم وسحجات وتم التدخل إسعافياً ونقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة ويعاني إصابة خطيرة.