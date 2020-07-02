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القيصومة تُسجل أعلى درجات الحرارة اليوم الخميس

Time منذ 7 دقائق
Views 1199
القيصومة تُسجل أعلى درجات الحرارة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الخميس.

وسجّلت القيصومة أعلى درجة وهي 46 مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة وهي 30 مئوية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يشــافيه ويعافــيه مما هــو فيــه .
ابو محمد 😎
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
يامالــهم مِـن ذا الحـــال وأردى مِـنه .
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبو عبدالله الحربي
علماء الارهاب موجودون باليمن تفكيك وتصنيع والمستعجل يستورد من ايران لقصف السعودية الحوثي يستورد علماء إرهابيين حزب لات ويران دولة الإرهاب 😐

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