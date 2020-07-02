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الشباب يواصل تطبيق اليوم المتكامل

Time منذ 12 دقيقة
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الشباب يواصل تطبيق اليوم المتكامل

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الشباب اليوم الخميس تدريبات اليوم المتكامل تحت قيادة المدير الفني لويس غارسيا.

وبدأت تدريبات الفترة الصباحية بتجمع اللاعبين في النادي الساعة التاسعة صباحًا، وتناولوا وجبة الإفطار في المعسكر، ثم انطلقت التدريبات الساعة العاشرة في الصالة الرياضية.

وطبق اللاعبين تدريبات تقوية العضلات والمرونة تحت إشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك تناولوا وجبة الغداء.وفي الفترة المسائية انطلقت التدريبات الساعة السابعة مساء على ملعب النادي.

وأخضع المدرب اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي، ثم طبقوا بعض الجمل الفنية، تلاها المدرب بتقسيمة على ثلثي الملعب شهدت تطبيق جمل فنية وتكتيكية منوعة.

 

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يشــافيه ويعافــيه مما هــو فيــه .
ابو محمد 😎
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
يامالــهم مِـن ذا الحـــال وأردى مِـنه .
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبو عبدالله الحربي
علماء الارهاب موجودون باليمن تفكيك وتصنيع والمستعجل يستورد من ايران لقصف السعودية الحوثي يستورد علماء إرهابيين حزب لات ويران دولة الإرهاب 😐

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