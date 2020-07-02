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وفاة وإصابة 5 في حادث مروع بمكة المكرمة

Time منذ 58 دقيقة
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وفاة وإصابة 5 في حادث مروع بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث مروري مروع عصر اليوم الخميس، ببئر الغنم شمال مكة المكرمة، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين.

وورد بلاغًا إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، يفيد بوقوع حادث تصادم في بئر الغنم بمكة المكرمة، أصيب على إثره العديد، ليتم توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، بأنه اتضح عند وصول أول فرقة للموقع وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ منها إصابة واحدة حرجة، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يشــافيه ويعافــيه مما هــو فيــه .
ابو محمد 😎
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
يامالــهم مِـن ذا الحـــال وأردى مِـنه .
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبو عبدالله الحربي
علماء الارهاب موجودون باليمن تفكيك وتصنيع والمستعجل يستورد من ايران لقصف السعودية الحوثي يستورد علماء إرهابيين حزب لات ويران دولة الإرهاب 😐

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