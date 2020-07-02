الأمير سطام: زيارة أردوغان لقطر تكشف عن مؤامرات قادمة ضد العرب

ماجد القزيز (صدى):
علّق الأمير سطام بن خالد، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر، مؤكدًا أن هناك مخططات ومؤامرات قادمة.
وقال الأمير سطام: " زيارة أردوغان لقطر بصحبة وزير الخزانة والمالية التركية يعكس سبب الزيارة والهدف منها، وتواجد رئيس الإستخبارات التركية بالزيارة يكشف أن هناك مخططات ومؤمرات قادمة ضد الدول العربية وهذا يعكس حجم المؤامرة التي تحاك ضدنا في وقت البعض يأخذ موقف النأي بالنفس عن تلك الأحداث الجارية " .
وشهدت الزيارة، مراسم الذل والإهانة للمسؤولين القطريين الذين ساروا خلف أردوغان بشكل مهين.
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