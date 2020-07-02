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الكويت تعلن إعادة الإنتاج من حقل الخفجي رسميًا

Time منذ ساعة
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الكويت تعلن إعادة الإنتاج من حقل الخفجي رسميًا

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الشركة الكويتية لنفط الخليج، عن استئناف الإنتاج من حقل الخفجي المشترك مع المملكة، بدأ أمس الأربعاء.

يأتي ذلك بعد توقف استمر قرابة الشهر، إذ صرّح الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة، عبدالله السميطي، بأن عودة الإنتاج بفضل جهود وهمة كافة الكوادر الوطنية العاملة بمنطقة عمليات الخفجي المشتركة وتجاوزها كافة التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع على صعيد الأوضاع الصحية المستجدة.

وأكد أن النجاح سيشكل في الحقيقة حافزًا أمام (الكويتية لنفط الخليج) وشركة أرامكو لأعمال الخليج، الشريك في إدارة الثروات الطبيعية بمنطقة عمليات الخفجي المشتركة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يشــافيه ويعافــيه مما هــو فيــه .
ابو محمد 😎
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
يامالــهم مِـن ذا الحـــال وأردى مِـنه .
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبو عبدالله الحربي
علماء الارهاب موجودون باليمن تفكيك وتصنيع والمستعجل يستورد من ايران لقصف السعودية الحوثي يستورد علماء إرهابيين حزب لات ويران دولة الإرهاب 😐

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