نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

يقظة رجال حرس الحدود تحبط محاولة تهريب (360) ألف حبة كبتاجون بتبوك

Time منذ ساعة
Views 1929
Comment 2
يقظة رجال حرس الحدود تحبط محاولة تهريب (360) ألف حبة كبتاجون بتبوك

تبوك (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر  القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة أسفرت، بتوفيق الله تعالى، عن إحباط محاولة تهريب ما مجموعه ثلاثمائة وستون ألف حبة من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) في منطقة تبوك، وتم القبض على المتورطَين فيها وهما شخصان من الجنسية الأردنية، وذلك بعد رصد تجاوزهما حدود المملكة.

وأوضح المقدم القريني أنه تم رصد شخصين عند تجاوزهما الحدود البرية للمملكة عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادمين من الأراضي الأردنية أثناء محاولتهما تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليهما وتم العثور على (3) أكياس وبداخلها (360000) ثلاث مئة وستون ألف حبة من الحبوب المخدرة (كبتاجون)، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى الجهة ذات الاختصاص .

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يشــافيه ويعافــيه مما هــو فيــه .
ابو محمد 😎
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
يامالــهم مِـن ذا الحـــال وأردى مِـنه .
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبو عبدالله الحربي
علماء الارهاب موجودون باليمن تفكيك وتصنيع والمستعجل يستورد من ايران لقصف السعودية الحوثي يستورد علماء إرهابيين حزب لات ويران دولة الإرهاب 😐

أخر الأخبار

الاتحاد يواصل تحضيراته وسط متابعة أنمار الحائلي
الاتحاد يواصل تحضيراته وسط متابعة أنمار الحائلي
Time منذ دقيقتين Views 1092
القيصومة تُسجل أعلى درجات الحرارة اليوم الخميس
القيصومة تُسجل أعلى درجات الحرارة اليوم الخميس
Time منذ 6 دقائق Views 1175
الشباب يواصل تطبيق اليوم المتكامل
الشباب يواصل تطبيق اليوم المتكامل
Time منذ 11 دقيقة Views 1206
تفاصيل حادث محطة " نطنز " النووية الإيرانية وسر رسائل البريد قبل الانفجار بساعات
تفاصيل حادث محطة " نطنز " النووية الإيرانية وسر رسائل البريد قبل الانفجار بساعات
Time منذ 19 دقيقة Views 1514
إصابة شخص بحروق إثر اشتعال النار في مركبة بالباحة
إصابة شخص بحروق إثر اشتعال النار في مركبة بالباحة
Time منذ 25 دقيقة Views 1466
بالصور.. الهلال يؤدي مرانًا لياقيًا وفنيًا
بالصور.. الهلال يؤدي مرانًا لياقيًا وفنيًا
Time منذ 29 دقيقة Views 1369
العدل الأمريكية تطلب حجز 4 سفن إيرانية تحمل نفطا لفنزويلا
العدل الأمريكية تطلب حجز 4 سفن إيرانية تحمل نفطا لفنزويلا
Time منذ 35 دقيقة Views 1439
شاهد.. 4 ملوك في افتتاح وزارة الحرس الوطني
شاهد.. 4 ملوك في افتتاح وزارة الحرس الوطني
Time منذ 38 دقيقة Views 1734
شاهد.. إشارة مُهينة من أردوغان خلال اجتماع بالمسؤولين القطريين
شاهد.. إشارة مُهينة من أردوغان خلال اجتماع بالمسؤولين القطريين
Time منذ 43 دقيقة Views 2132
المرور : قبل قيادة المركبة تأكد من سلامة أنوار الإشارة التنبيهية
المرور : قبل قيادة المركبة تأكد من سلامة أنوار الإشارة التنبيهية
Time منذ 47 دقيقة Views 1517