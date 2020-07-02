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وزير المالية: تمديد المبادرات الحكومية مدة إضافية لتخفيف تداعيات كورونا على المنشآت

Time منذ 26 دقيقة
Views 1435
وزير المالية: تمديد المبادرات الحكومية مدة إضافية لتخفيف تداعيات كورونا على المنشآت

نايف السالم (صدى):
قدم محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية، شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية.

وأضاف، في عدة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يعكس حرص حكومة المملكة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وأكد أن حكومة المملكة تسعى من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، والعمل على توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.

ونوه بأن المملكة شكّلت لجان وزارية لمواجهة الأزمة صحياً واقتصادياً ومالياً منذ بدء الجائحة، واتخذت مجموعة من المبادرات، وعملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة والتوصية بتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ياله من ثور ادرع ..
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. اكلنه وهو حي وبكل وحشيه ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كل هاالأمراض والمصايب بأسباب تجاربهم المخبريه ، لعنهم الله ..
فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.
فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.

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