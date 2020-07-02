ظهور فيروس أرانب مميت ينتشر بسرعة

واشنطن (صدى):
ظهر فيروس آخر راح يعيث فسادا بين الأرانب في البلاد، في حين تكافح الولايات المتحدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا،
وعبر 7 ولايات في الجنوب الغربي، ينفق الآلاف من الأرانب البرية والمحلية من تفش نادر لمرض شديد العدوى، يعرف باسم فيروس مرض الأرانب النزفي (RHDV2).
وقالت أماندا جونز، طبيبة بيطرية من كيلين بولاية تكساس: "نشير إليها باسم "إيبولا الأرنب". وعلى الرغم من أن فيروس الأرانب "لا يرتبط بأي شكل" بالإيبولا - وهو فيروس يسبب نزيفا حادا وفشلا في الأعضاء وموتا لدى الإنسان والحيوانات – قالت جونز إن RHDV2 يتلف أجساد الأرانب بطريقة مماثلة.
ويسبب الفيروس آفات في أعضاء وأنسجة الأرانب، ما يؤدي إلى النزيف الداخلي والنفوق. وغالبا ما تكون العلامة الخارجية الوحيدة على إصابة الحيوانات بعد نفوقها: بعد سقوطها المفاجئ، تتسرب إفرازات دموية من أنوفها.