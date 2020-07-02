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رسميًا.. استئناف الدوري المصري لكرة القدم 7 أغسطس المقبل

Time منذ ساعة
Views 1461
رسميًا.. استئناف الدوري المصري لكرة القدم 7 أغسطس المقبل

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، استئناف مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل.

وأكد مدير المسابقات بالاتحاد حسام الزناتي، في تصريح اليوم، أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، وأنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن المباريات المقرر إقامتها بدءاً من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة وسيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ياله من ثور ادرع ..
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. اكلنه وهو حي وبكل وحشيه ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كل هاالأمراض والمصايب بأسباب تجاربهم المخبريه ، لعنهم الله ..
فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.
فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.

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